Такси в Казани сбило 11 человек

Автомобиль такси въехал в остановку общественного транспорта. Это произошло в понедельник, 10 марта.

Наезд был совершен в тот момент, когда на остановке находился автобус. Травмы и ранения получили 11 человек, девятерым пострадавшим потребовалась госпитализация. Пострадал, в том числе, ребенок 12 лет — его отправили в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту наезда такси на остановку и травмирования людей, сообщает ТАСС.

Как уточняет Telegram-канал Readovka со ссылкой на очевидцев, таксист хотел объехать справа автобус, осуществлявший высадку и посадку пассажиров на остановке. При этом автомобиль снес людей, которые стояли на остановке, а затем врезался в заднюю часть другого автобуса.

В январе крупная авария с участием такси случилась в Москве. Микроавтобус службы такси столкнулся с машиной коммунальных служб на улице Советской армии. Иномарка при повороте не пропустила грузовик. Пострадали люди, в том числе маленький ребенок.