Петросян через 2 дня после реанимации даст концерт: Брухунова ликует

Евгений Петросян 8 марта оказался в больнице. Сообщалось, что у 79-летнего артиста произошло желудочно-кишечное кровотечение. Но уже 10 марта юморист снова выйдет на сцену.

О том, что Петросян вернулся к работе, объявила его жена Татьяна Брухунова. Она заявила, что информация в СМИ о здоровье юмориста была сильно преувеличена. Сейчас Евгений Ваганович чувствует себя хорошо.

Петросяна выписали домой накануне, а сегодня он уже отправился в Серпухов, где вечером даст концерт. Жена артиста отметила, что у них обоих будет непростой рабочий день, который закончится только под утро.

"Домой я приеду, в лучшем случае, часа в три ночи. Сегодня огромный прогоночный концерт. Для тех друзей в кавычках, которые говорили, что Петросяна не будет – не правда. Петросян будет в Серпухове, все окей", — ликующе сообщила Татьяна на своей станице в соцсети.

Более того, семья юмориста готовится к большому событию. 13 марта сыну Петросяна Вагану исполнится 5 лет, а его жене — 36. Наследник появился на свет в день рождения Брухуновой. "Мы очень круто и основательно готовимся к этому мероприятию", — заверила избранница артиста.