Собянин осмотрел новый спортивный комплекс "Стальной" в Алексеевском районе

Открытия нового спорткомплекса на северо-востоке Москвы местные жители ждали давно. И вот теперь двухэтажное здание площадью почти 8 тысяч квадратных метров готово стать новой точкой притяжения.

"Спортивный комплекс абсолютно новый. Здесь будут плавание, водное поло, общефизическая подготовленность, йога, аквааэробика. Любой житель Москвы сможет найти себе увлечение", - отметил Егор Бунов, руководитель спорткомплекса.

Сердцем "Стального" станет большой спортивный бассейн. Его параметры действительно внушительные - 50 метров в длину, 25 в ширину, 10 дорожек. Это дает возможность проводить здесь серьезные соревнования. Специалисты отмечают, что благодаря нержавеющей стали, из которой выполнена чаша бассейна, не только увеличится срок службы, но и станет эффективней сама эксплуатация, ведь в бортики уже вмонтированы "умные"камеры.

"Особенностью бассейна является то, что в нем смонтирована система оповещения опасности утопления. Эти камеры фиксируют расположение человека, и если вдруг в толще воды камера фиксирует, что человек остановился, погрузился на дно и более десяти секунд не двигается, тут же идет сигнал на пульт управления", - рассказал Андрей Волчков, руководитель группы компании-застройщика.

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс и поздравил местных жителей с его открытием: "В Алексеевском построили хороший спорткомплекс с 50-метровым бассейном. За последние годы мы построили около сотни объектов с бассейном. Этот один из уникальных. Потому что 50-метровых бассейнов в Москве не так много. Это будет хорошая возможность заниматься и местным жителям, и настоящим спортсменам. Так что с открытием всех".

Второй бассейн спорткомплекса в целях безопасности полностью отделили от спортивной зоны, он будет предназначен для обучения плаванию детей. В зале физической подготовки расположились специальные тренажеры для развития всех групп мышц.

Также в "Стальном" будет сауна и комната отдыха. Одновременно здесь смогут заниматься около 200 человек. При облицовке фасада здания строители использовали панели из экологически чистого, долговечного материала. Он обеспечивает хорошую шумоизоляцию и выдерживает значительные перепады температур. А за счет больших панорамных окон внутри будет много естественного света .В ближайшее время спорткомплекс "Стальной" откроет свои двери для всех желающих.