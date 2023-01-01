"Матерь бложья" отправилась под домашний арест. Все подробности

Судя по еле заметной улыбке на лице, "матерь бложья", как любила себя называть Александра Митрошина, судебное заседание воспринимает словно очередное приключение в своей карьере. На ее заре девушка рассказывала о фитнесе, но потом начала продавать курсы по раскрутке страниц в интернете. Правоохранительная система подкинула Митрошиной много тем для будущих постов. Согласно материалам уголовного дела, блогер уклонялась от уплаты налогов на общую сумму 127 миллионов рублей.

Сообщается, что как раз-таки из-за проблем с налогами два года назад девушка бежала из страны. И это была еще одна тема для хайпа. На своих страницах она без стеснения рассказывала, что сумма долга перед государством у нее уже больше 100 миллионов рублей. Сейчас адвокаты уверяют: "матерь бложья" перед налоговой чиста.

Митрошина якобы весь долг погасила - для этого пришлось продать всю имеющуюся в собственности недвижимость. Фактически блогер теперь стала бомжом. Начиная с 2023 года она выплатила в пользу государства 666 рублей. При этом на допросе она заявила: да, знала как уйти от налогов и воплощала свои знания в жизнь.

Хвастаться своим богатством Митрошина никогда зазорным не считала. Вечеринки на яхтах, брендовая одежда и люксовые номера в пятизвездочных отелях. При этом зарегистрирована блогер была как ИП, чьи доходы не могли превышать 200 миллионов рублей в год. Легализовать деньги девушка пыталась через покупку элитной недвижимости в центре Москвы.

В апартаменты следователи приходили еще в 2023 году в рамках первого уголовного дела. Но до ареста тогда не дошло. Теперь Следственный комитет настаивал: Митрошиной пора сменить мягкую перину отелей на жесткую кровать следственного изолятора. Адвокаты были против: сажать девушку в СИЗО - это "никак нельзя". Максимум - домашний арест. В этот раз суд встал на сторону защиты. Но новых постов в интернете от "бложьей матер"и ждать не стоит: смартфоном и компьютером ей пользоваться запрещено.