Прогулка двух школьниц по Каналу имены Москвы обернулась трагедией

Это была на первый взгляд безобидная идея - сделать красивые фото для мамы в честь 8 марта. Погода благоволила: солнце сияло, лед переливался. Не долго думая, две подруги отошли от берега по льду, но не успели опомниться, как провалились в ледяную воду.

На помощь девочкам бросились прохожие. Два мужчины, не сговариваясь, аккуратно поползли по льду к девочкам. Но веса взрослых людей он тем более не выдержал. И помощь понадобилась им самим. Из четырех участников происшествия на берег выбрались трое. Одну из школьниц спасти из ледяной ловушки не получилось. Ее тело нашли прибывшие на место ЧП спасатели.

"8 марта две девочки оказались на льду реки Химки без сопровождения взрослых. В результате одна из них провалилась под лед и погибла. Другой удалось спастись. По данному факту СК возбуждено уголовное дело", - сообщили в Следственном комитете.

Парк Толстого - излюбленное место отдыха жителей Химок. На лед здесь выходят часто - кто-то покататься на коньках или лыжах, а кто-то - и сократить путь до другого берега. Ну и, конечно, здесь всегда много рыбаков.

Диванные эксперты не предусмотрели стремительного потепления, которое пришло в Московский регион вместе с антициклоном. Снег, где еще оставался, мгновенно растаял. Лед стал хрупким и тонким.

"Аномально теплая погода стоит - на 8-10 градусов выше нормы. Лед на водоемах тоже уменьшается. Обследования, которые были проведены перед 8 марта, показали, что на большей половине водоемов московской зоны уже льда нет", - отметил Анатолий Цыганков, начальник отдела Гидрометцентра России.

МЧС предупреждает: весенний лед на водоемах особенно опасен. Его прочность снижается с каждым днем. Попав в ледяную воду, важно знать, что холод затуманивает сознание и резко замедляет работу всех органов. Потому важно сразу позвать на помощь. Широко раскинуть руки, чтобы не уйти под воду с головой. И, по возможности, плавно перекатываться к месту, где более твердый лед.

Однако сколько бы ни призывали спасатели вообще не доводить до такой ситуации, работы у них не убавляется.