Стартовала очистка Краснопресненской набережной

Сотрудники комплекса городского хозяйства приступили к очистке Краснопресненской набережной.

Одна бригада за дневную смену отмывает до 500 метров ограждений и опор, тратят на это более 6 тысяч литров воды. Использовать моющие средства нельзя, чтобы они не попали в реку. Поэтому рабочие используют мойку высокого давления и мягкие щетки, чтобы отчистить зимнюю грязь и копоть. После комплексной промывки сооружения покрасят.

"Мы промываем в основном перильные ограждения и гранитные опоры. Всего у нас 114 набережных. Это приблизительно 112 километров протяженность", - сообщил Сергей Бражник, начальник отдела эксплуатации инженерных сооружений ГБУ "Гормост".