На сцене концертного зала "Космос" представили ностальгический мюзикл

На сцене концертного зала "Космос" показали премьеру оригинального мюзикла "Любовь не умирает".

В основе постановки - история о любви и преданности, способных преодолеть любые испытания. Трое подростков мечтают о романтике и подвигах, но взрослая жизнь разводит их в разные стороны. Однако юношеская дружба оказывается сильнее обстоятельств.

События на сцене разворачиваются под песни Михаила Круга - в необычной эстрадно-симфонической обработке.

"Мы хотели сделать так, чтобы зрители окунулись в атмосферу 70-х, 80-х, 90-х. Неожиданно - 15 век! Рыцарские турниры, бал 19-го века, то есть это путешествие по времени, для нас весь спектакль - большое приключение", - отметил режиссер Илья Ильин.