Архитектурная выставка "Рождение масштаба" открылась в Москве

От уникальных образцов деревянного зодчества до масштабных проектов современности - увлекательное путешествие в историю русской архитектуры предлагают совершить на выставке "Рождение масштаба" в Москве.

Экспозиция представлена в Национальном центре "Россия" и разделена на десять тематических блоков. Посетителей знакомят с самыми интересными идеями. В их числе не только реальные сооружения, но и проекты, которые не были реализованы.

Рассказывают о работе специалистов в разные периоды. Кроме того, подготовлены мастер-классы.