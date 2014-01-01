Российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в различных 152 районах. Об этом в понедельник, 10 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, системы противовоздушной обороны России сбили в воздушном бою самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Кроме того, ликвидированы пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Наряду с этим нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники противника, рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Константинополь в Донецкой Народной Республике. Также нанесены удары по объектам газопереработки, обеспечивающим работу оборонного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления БПЛА.

Между тем российский лидер Владимир Путин распорядился освободить от службы по призыву участников сил ДНР и ЛНР, которые участвовали в боях не менее полугода, начиная с 11 мая 2014 года. При этом на статус ветерана боевых действий теперь смогут претендовать все участники спецоперации, в том числе отправившиеся на фронт добровольцами из мест лишения свободы.