Никаких точных дат и сроков полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований нет. С таким заявлением выступил в понедельник, 10 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков, причем "мы не сомневаемся, что так и будет сделано".

Дмитрий Песков пожелал успехов бойцам российской армии — "нашим героям", сообщает "Интерфакс".

Тем временем украинских боевиков активно выдавливают из Курской области. За последние двое суток освобождены сразу четыре населенных пункта: Малая Локня, Черкасское Поречное, Косица и Лебедевка. Операторы ударных дронов одну за другой уничтожают колонны ВСУ и отдельные автомобили.

При этом еще 18 февраля российский лидер Владимир Путин поручил руководству Курской области составить программу восстановления региона, которую будут реализовывать после освобождения нашей земли от врага. Президент заявил, что базовые параметры должны быть установлены уже в ближайшее время.