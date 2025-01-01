Кремль уточнил частоту контактов Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин разговаривал со своим коллегой Дональдом Трампом только один раз с января 2025 года, когда американский политик вернулся в Овальный кабинет. Об этом заявил в понедельник, 10 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, говоря о диалоге президентов России и Соединенных Штатов, "контакты у них телефонные не столь частые".

В частности, уточнил Дмитрий Песков, "вот в эту президентскую итерацию у них единожды был разговор, сообщает ТАСС.

Ранее Дональд Трамп продемонстрировал острую реакцию на ремарку журналиста о том, что российский лидер Владимир Путин якобы не уважает своего американского коллегу. Трамп заявил, что после подобного замечания газета, в которой работает этот репортер, утратила значительную часть доверия.

Дональд Трамп неоднократно публично уверял, что прекрасно ладил с Владимиром Путиным в свой первый президентский срок — и снова поладит с президентом России, в том числе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Американские СМИ полагают, что Трамп в стремлении обрести более выгодные условия на международной арене идет на сближение с Москвой.