Водонаева решилась на признание: "Меня девять месяцев звали Вадимом"

Звезда "Дома-2" нашла в старых вещах свои бирочки из роддома. Из-за находки Алена так расчувствовалась, что решилась на признание.

Водонаева рассказала, что родители мечтали о сыне и до самого ее рождения были уверены, что у них будет мальчик. Они даже придумали имя для наследника.

"Вы вообще в курсе, что меня девять месяцев звали Вадимом? Пока я не родилась. Моя мама на днях привезла мне наши с ней бирочки из роддома. У меня одни двойки по жизни. Родилась я 2 июля", — поделилась знаменитость на своей странице в соцсети.

Алена Водонаева появилась на свет в 1982 году в Тюмени. В родном городе она окончила филологический факультет ТГУ и работала на местном телевидении. В 2002 году Водонаева переехала в Москву, а через два года прославилась на всю страну, став участницей "Дома-2".

Мама Алены в одном из интервью призналась, что в тот период ей было стыдно за поведение наследницы. Женщина никогда не видела дочь "в таком свете" и была шокирована.