Путину доложили о развитии Пермского края

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Пермского края. Дмитрий Махонин доложил президенту о развитии региона за последние пять лет.

Особое внимание местные власти уделяют поддержке участников специальной военной операции и многодетных семей. Высокий рост демонстрирует экономика: за последний год на 12 процентов увеличился объем внутреннего регионального продукта. Наибольшие показатели - у обрабатывающей промышленности. Возводят жилье, расширяют дорожную сеть. Хорошими темпами идет строительство новых медучреждений и школ.

Путин: Вот, я смотрю, первое место по качеству школьного образования.

Махонин: Это не наш рейтинг, это рейтинг Министерства просвещения.

Путин: Но все-таки свыше 25 процентов школьников ходят во вторую смену.

Махонин: Мы построили за последний год 36 школ, и еще 30 школ мы построим в следующую пятилетку. На сегодняшний момент мы понимаем, как нам снижать количество ребят, которые ходят во вторую смену. Кроме того, очень важно, мы большое внимание уделяем дополнительному образованию: 97 процентов детей имеют возможность получать дополнительное образование.

Путин: То есть над школами, над строительством школ, над капитальным ремонтом вы работаете?

Махонин: Да.