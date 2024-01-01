Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области с августа 2024 года превысили 66 тысяч человек. Такие данные приводит в понедельник, 10 марта, российское Министерство обороны.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, за минувшие 24 часа ВСУ лишились в Курском регионе более 340 бойцов, а также потеряли два танка, три самоходные артиллерийские установки и семь боевых машин пехоты, включая две американские БМП Bradley.

В целом потери украинских националистов в Курской области оцениваются в 66270 военнослужащих, 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 бронетранспортеров, 2173 боевые бронированные машины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что якобы существуют точные сроки, когда российским бойцам предписано освободить Курскую область от украинских националистов. Представитель Кремля подчеркнул, что "мы не сомневаемся, что так и будет сделано".

При этом спикер МИД России Мария Захарова рассказала, что от рук украинских националистов в приграничных и тыловых районах нашей страны погибли 652 мирных жителя, почти три тысячи ранены.