Банки пожаловались на попытки мошенничества с самозапретом кредитов

Банки и микрофинансовые организации сообщают о случаях, когда россияне, добровольно установившие самозапрет на выдачу им кредитов, сами обращаются за займом. По всей вероятности, они надеются избежать необходимости возвращать деньги.

Как пишут "Ведомости", расчет таких граждан строится на том, что между подачей заявления об установлении самозапрета на выдачу кредитов и его фактическим введением проходит некоторое время. В этот промежуток предприимчивые товарищи пытаются взять деньги взаймы, чтобы потом не возвращать их, ссылаясь на самозапрет.

Эксперты полагают, что речь может идти о "новом виде потребительского экстремизма" и попытках незаконного обогащения за счет того, что до появления в кредитной истории отметки о запрете и фактическим началом действия ограничения имеется небольшой временной лаг.

Опрошенные "Ведомостями" представители финансовых организаций не исключают, что таким образом россияне пытаются избежать необходимости возвращать заемные деньги. По их словам, они пользуются временной задержкой, когда они уже попросили установить самозапрет, а он еще не вступил в силу.

С 1 марта 2025 года граждане России могут установить самозапрет на оформление кредитов через портал "Госуслуги". Эта опция вызвала живой интерес у россиян: в Минцифры рассказали, что всего за два дня функционирования этого сервиса им воспользовались 1,7 миллиона граждан.

Самозапрет призван подстраховать россиян от происков мошенников. Злоумышленники умудрились добраться и до пресс-секретаря главы государства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ему "звонили неоднократно", однако на приемы преступников он "пока не ловился" и даже сумел спасти родственника, едва не угодившего в капкан мошенников.