Мама высказалась о романе Shaman с Мизулиной: "Очень заботливая девушка"

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, раскрыл свои отношения с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Влюбленные поцеловались на сцене при полном стадионе зрителей.

Людмила Дронова в беседе с журналистами призналась, что подозревала, что ее сына с Екатериной связывает не только дружба. Она заверила, что Shaman по-настоящему счастлив с Мизулиной.

"В принципе, я догадывалась. Девочки в группах обсуждали опять же этот вопрос. Очень часто обсуждали фанатки", — пояснила мама артиста.

Дронова с теплом приняла избранницу сына. Она не скрывает симпатии к 40-летней возлюбленной Shamanа. "Катя замечательный друг. Она верный друг. Очень заботливая и верная девушка. А теперь еще и любимая. Я очень рада и очень счастлива, честное слово", — сообщила Людмила "Пятому каналу".