Британские власти крайне раздражены тем, что президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам. Об этом рассказали в понедельник, 10 марта, в Службе внешней разведке России (СВР).

Как отметили в ведомстве, Лондон поставил перед средствами массовой информации и профильными неправительственными организациями задачу демонизировать Трампа. Президента Соединенных Штатов хотя выставить как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля".

Таким способом британские власти пытаются добиться подрыва миротворческих усилий Белого дома на украинском треке, при этом Лондон из кожи вон лезет, чтобы укрепить устойчивость киевского режима к усиливающемуся давлению со стороны Вашингтона, цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Великобритания давно мечтает о создании двух военных баз на территории Украины, а план британских властей отправить на Украину военных под видом миротворцев "не имеет даже намека на беспристрастность".

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал решение британских властей отдать киевскому режиму часть дохода с российских активов, замороженных в рамках санкций. Политик предупредил, что англичанам придется вернуть России то, что они сейчас так "щедро раздают".