ВС России уничтожили большую группу отступавших из Суджи боевиков ВСУ

Российские военные уничтожили большую группу отступавших из Суджи в Курской области боевиков ВСУ. Кадры удара по украинскому подразделению опубликовало Минобороны.

Движение живой силы ВСУ вывили с помощью беспилотников военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север". При попытке покинуть Суджу большое количество военнослужащих ВСУ предприняли попытку укрыться в здании.

Оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата оперативно передал координаты цели на командный пункт. После анализа разведданных было принято решение об ударе по противнику. Прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ зафиксировали средства объективного контроля.