Актер Майкл Шин закрыл кредиты британцев

Известный актер Майкл Шин закрыл кредит 900 жителей Уэльса на миллион фунтов стерлингов (почти 115 миллионов рублей). Однако артист потратил только 100 тысяч фунтов стерлингов из собственного кармана. Остальное было погашено за счет средств принадлежащей Шину компании, которая специализируется на помощи испытывающим финансовые трудности людям. Бизнес Шина выкупает долги британцев, сообщает NME.

"Меня шокировало то, что люди стали использовать кредитки, чтобы оплатить не предметы роскоши, а базовые, необходимые вещи. Чтобы пережить такие времена, им нужна помощь. Они попадают в долговую спираль, из которой очень сложно выбраться", - объяснил Майкл Шин.

Неизвестно, как на этот добрый жест отреагировали спасенные актером люди. Отметим, что не все рады "благотворительным" поступкам знаменитостей. Например, недавно певица и актриса Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду людям, пострадавшим от страшных пожаров, произошедших в Лос-Анджелесе. Однако многие в Сети раскритиковали красотку, обвинив ее в том, что вовсе не одежда нужна погорельцам, и добавили, что Дженнифер хотела просто "пропиариться" на трагедии.