Стали известны подробности крупного ДТП в Казани

В Казани легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. В результате аварии по меньшей мере 11 человек пострадали. В том числе и ребёнок 12 лет. Его, как сообщает Минздрав, госпитализировали в детскую республиканскую больницу. Виновник ДТП направлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Неуправляемый автомобиль такси на большой скорости вылетает на остановку общественного транспорта. В этот момент из автобуса выходят люди и сразу оказываются под колёсами. Водитель даже не пытается нажать на тормоза.

Машина останавливается лишь по инерции, столкнувшись со стоящим впереди автобусом. В такси были пассажиры. По словам одного из них, водителю стало плохо во время движения.

В ДТП никто не погиб. Однако 11 человек получили травмы. Среди них 12-летний ребёнок. Он направлен в детскую больницу. 8 других пострадавших доставлены в казанскую ГКБ.

Водитель с места происшествия скрыться не пытался. Полицейские сразу взяли с него показания и отправили на экспертизу. Как рассказали в правоохранительных органах, мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за употребление психотропных веществ. В дело вмешался Следственный комитет:

"Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы".

По данной статье водителю грозит до трех лет лишения свободы при условии, что он был трезв и имел при себе действующие водительские права. Если в крови подозреваемого окажется алкоголь или наркотики, то срок заключения может увеличиться вдвое.