Посольство России предостерегло Австралию от авантюр в зоне СВО

Австралийские власти продолжают делать ставку на эскалацию конфликта на Украине, несмотря на перспективы мирных переговоров. Такое заявление обнародовало в понедельник, 10 марта, посольство России в Австралии.

Дипломаты оценили заявления австралийского правительства о готовности направить миротворческий контингент на Украину, несмотря на категорический протест против этого российской стороны.

В посольстве России предупредили, что для Австралии присоединение к так называемой "коалиции единомышленников", выступающих за продолжение конфликта на Украине повлекло бы серьезные последствия. Россия не станет пассивно наблюдать, если на украинской территории появятся иностранные военные.

Канберре стоит воздержаться от безответственных авантюр в зоне специальной военной операции, цитирует заявление дипломатов РИА Новости.

Ранее глава австралийского правительства Энтони Албанезе заявлял, что его страна не исключает отправку войск на Украину. По словам политика, он допускает участие австралийских войск в миротворческом контингенте на Украине — сейчас "обсуждаются различные предложения". В конкретику он не вдавался.

При этом Австралия продолжает реализацию санкционной политики в отношении России. В феврале Канберра ввела наиболее крупный пакет ограничительных мер с начала российской специальной военной операции. В черный список попали 70 граждан России и 79 российских юридических лиц.