Стало известно о планах Трампа "убрать" Зеленского

Раскрыты планы лидера США Дональда Трампа в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского. Глава Белого дома не возобновит оказание военной помощи Украине, пока в стране не сменится президент.

Как пишет издание Bild, Трамп считает украинского лидера не партнером, а препятствием на пути к достижению мира. Президент США сделает все для того, чтобы убрать эту преграду.

"Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины. Каким образом? С помощью политического давления. <...> Трамп даже якобы уже имеет на примете преемника!" — пишет газета.

Напомним, США прекратили поставки военной помощи Украине после перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме. Американский лидер был настолько оскорблен поведением коллеги во время переговоров, что попросил его немедленно удалиться.

Новая встреча США с украинской делегацией может состояться 11 марта в Саудовской Аравии. Трамп надеется, что эти переговоры приведут к положительным результатам.

От Америки во встрече будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Украинскую сторону возглавит Андрей Ермак, глава офиса президента. Также в Эр-Рияд 10 марта вылетел Владимир Зеленский.