Дмитрий Певцов высказался о современном детском кино: "Это ужас и издевательство"

Порядка 30% кинопроката в России должно быть отведено под фильмы, заявленные государством, считает народный артист России, депутат Дмитрий Певцов. По его мнению, по-настоящему хорошие детские фильмы до аудитории просто не доходят. А то, что появляется в кино, оставляет желать лучшего, убежден артист.

"К сожалению, должен констатировать, что детские фильмы, которые я наблюдаю в последние два года, это просто беда. Это ужас и издевательство. Они токсичны для детей", - заявил Дмитрий Певцов ТАССу.

По мнению актера, в настоящее время большая проблема заключается в кинопрокатных компаниях, которые находятся в частных руках: они показывают то, что выгодно им, а не государству. Кроме того, рассуждает артист, для того чтобы получить прокатное удостоверение на фильм, достаточно того, чтобы его содержание не нарушало законодательство страны.

При этом, считает артист, ситуация со взрослым кино лучше. Он отметил, что эти фильмы делятся на жанры и их "умеют снимать".