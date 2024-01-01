Выявление в посольстве Великобритании в Москве сотрудников британских спецслужб говорит о том, что российские ведомства надлежащим образом выполняют свои функции. Об этом заявил в понедельник, 10 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации.

Других комментариев по поводу обнаружения шпионов Песков давать не стал, однако отметил, что "делается все, что должно", сообщает РИА Новости.

Ранее российское Министерство иностранных дел вызвало на Смоленскую площадь представителя посольства Великобритании в Москве. Его предупредили, что наша страна не потерпит деятельности на своей территории незаявленных сотрудников британских спецслужб — Лондон получит надлежащий ответ.

В сентябре 2024 года из России выслали шестерых британских лжедипломатов — вместо развития сотрудничества между государствами они откровенно вредили нашей стране. В ФСБ заявили, что "устали терпеть этот цирк", который псевдосотрудники посольства Великобритании устраивали, чтобы прикрыть "классический британский шпионаж".