Российские войска практически вплотную подошли к границе с Днепропетровской областью. Как сообщил военный эксперт Ян Гагин, действия ВСУ позволили российским войскам успешно наступать на курском участке фронта.

Как отметил эксперт в эфире телеканала "Россия-1", противник решил поддержать южнодонецкое направление, так как российские войска там продвинулись глубоко. Подразделения ВС России практически вплотную подошли к административной границе Днепропетровской области.

Ранее сообщалось о бегстве частей ВСУ из Курской области. Операторы беспилотников обнаружили большую группу украинских боевиков, пытавшихся укрыться в здании. Подразделение ВСУ было уничтожено ударным дроном.