Азербайджан не выдал "золотую судью" Хахалеву России

Стало известно, что прокуратура Хазарского района Баку в отношении бывшей судьи Елены Хахалевой изменила меру пресечения с ареста на передачу под надзор полиции. При этом запрос Следственного комитета России о ее экстрадиции на родину не был удовлетворен судом. В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в конце января Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку. По некоторым данным, она намеривалась отправиться оттуда в Дубай, но при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что она находится в розыске.

Елена Хахалева привлекла к себе внимание в 2017 году. В СМИ появилась информация, что свадьба ее дочери Софьи обошлась в два миллиона долларов. На торжестве выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. При том, что годовой заработок Хахалевой за 2016 год - 2,6 миллиона рублей. В свое оправдание судья заявила, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери, который является крупным предпринимателем. Тем не менее, в обществе разразился скандал, Хахалеву прозвали "золотой судьей".