Певица Алсу: "Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны"

Еще летом прошлого года певица Алсу оформила развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль остались жить с матерью.

После расставания с мужем Алсу с головой погрузилась в развитие карьеры. Она дала два сольных концерта, которые прошли с аншлагом. При этом певица не скрывается от прессы и свободно говорит о разводе. А теперь Алсу побывала в студии Павла Воли. Исполнительница заявила:

"У меня вторая жизнь сейчас. У меня две жизни".

Алсу дала понять, что в разводе с Яном Абрамовым есть и ее вина, она "не снимает с себя ответственности". "Я старалась быть мудрой, но эта мудрость оказалась полной глупостью. Я надеюсь, что я с умом подошла к этой ситуации, но, по крайней мере, в своей голове я абсолютно другая", - заявила артистка.

Певица объяснила, что теперь знает, что ей надо и что не надо. Кроме того, убеждена Алсу, в отношениях должно быть уважение, которое подразумевает под собой никакого обмана и причинения боли. Также, по мнению певицы, любой спорный момент должен обговариваться.

На шоу Алсу вспомнила, как в детстве мать ей сказала: "Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны". Соведущий Илья Соболев немедленно отреагировал: "Ну, ты так и выбрала бывшего". Алсу посмеялась, а потом посоветовала Илье оглядываться и нанять себе охрану.