Названы сроки сделки США с Украиной по редкоземельным металлам

Вашингтон ожидает существенного прогресса в переговорах с Киевом на текущей неделе. Сделка США и Украины по добыче редкоземельных металлов должна быть заключена до 16 марта, приводит заявление спецпредставителя американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа агентство Reuters.

Также Уиткофф сообщил, что Соединенные Штаты не приостанавливали предоставление киевским властям разведывательных данных. Спецпредставитель Трампа уточнил, что речь идет о данных, которые необходимы для оборонительных целей.

Ранее спецпосланник американского лидера раскрыл повестку встречи США и Украины в Саудовской Аравии. По словам Уиткоффа, 12 марта в Эр-Рияде стороны обсудят основы сделки по урегулированию украинского конфликта и шестимесячное перемирие.