Путин учредил комиссию Госсовета для поддержки участников СВО

Комиссия Госсовета займется вопросами поддержки участников специальной военной операции. Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на портале официальной и правовой информации.

Документ содержит следующее поручение главы государства: образовать комиссию Государственного совета Российской Федерации по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции. Также в ведении комиссии будут вопросы поддержки членов семей участников СВО.

В указе отмечается, что принятое решение должно усилить координацию федеральных органов власти, руководства регионов и фонда "Защитники Отечества". Комиссию возглавит губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.