Романец высказалась о Пинчук: "Она тянула все на себе"

До недавнего времени Ирина Пинчук и Арай Чобанян считались одной из самых крепких и красивых пар "Дома-2". Супруги воспитывали двоих сыновей и демонстрировали завидную идиллию. Однако недавно Пинчук обвинила Чобаняна в неверности и подала на развод. Поначалу многие интернет-пользователи считали, что это просто "прогрев", однако теперь ситуация приняла серьезный характер. О том, как обстоят дела в семье Ирины и Арая, высказалась бывшая участница телестройки Виктория Романец.

"Я посмотрела на историю Ирину Пинчук. Смотрю на истории, когда прилюдно говорят о любви, а потом расстаются… И я подумала, что лучше быть одной, чем вот так. Не считаю мужа Ирины Арая самодостаточным мужчиной. Она тянула все на себе. Я смотрю, он сейчас живет в однушке с грязными окнами. И как живет Ира!" — сообщила Романец в проекте продюсера Георгия Иващенко "ШБ-шоу" на премии для блогеров Russian Musicbox.

Напомним, что неверность Чобаняна раскрыли хакеры, укравшие его аккаунт в соцсети. Злоумышленники предложили ему сделку, за деньги вернуть аккаунт, но Арай им не поверил. А вот Ирина приняла правила и в итоге получила доступ к профилю мужа.

"Я прошлась по всем диалогам с того момента, как мы начали встречаться. Я же не дура, чтобы из-за пустяка терять семью… Выяснилось про массажку. Он говорил, что ходил один раз, а оказалось, что не один раз это все было. Вы говорите, что салона интимного массажа мало для того, чтобы разводиться, но мне слабо верится, что если бы Арай узнал, что меня кто-то ублажает долгое время, то он бы с этим смирился. Ладно, допустим, там правда был тайский массаж. Но то, что я увидела своими глазами… Это непростительно! Я не буду вдаваться в подробности, но я никогда в жизни это не прощу. Это грязь!" - заявила Ира впоследствии.