Европейским лидерам посоветовали признать проигрыш на Украине

Украинский сюжет проигран, пора договориться с Россией. Это должны признать европейские лидеры, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

По словам евродепутата, любой здравый государственный деятель сегодня должен остановить эту войну. Если бы сегодня были у власти экс-канцлер Германии Вилли Брандт, бывший президент Франции Франсуа Миттеран или кто угодно из европейской истории - они бы признали реальное положение дел. Посмотрев на поле боя, они признали бы проигрыш – тем более, что уходят даже американцы, сказал Блага в интервью ТАСС.

К сожалению, отметил евродепутат, сегодня таких политиков в Европе нет. Остались только идеологические фанатики. И поэтому ЕС переживает кризис, который стал крупнейшим с момента его основания, даже со времен Второй мировой войны. В Брюсселе говорят, что Россия изолирована. Но на самом деле изолирован ЕС – с ним никто не разговаривает.