Надежда Бабкина: "Родители мечтали, чтобы я стала нормальным человеком"

19 марта Надежда Бабкина отметит круглую дату. Знаменитой артистке, солистке ансамбля "Русская песня" исполнится 75 лет, но кто даст?! Певица отличается завидным жизнелюбием и потрясающей энергией. Она активно работает, ее график расписан на недели вперед. Надежда Бабкина, кроме того, успевает следить за внешностью. Певица отличается любовью к ярким цветам и массивным украшениям, которые ей невероятно идут.

При этом не секрет, что родители совсем не планировали, что их наследница станет артисткой. Наоборот, они не считали эту профессию достойной и прочили ее будущее в медицинской сфере. Об этом Надежда Бабкина рассказала в новом выпуске шоу Павла Воли.

"Я еще училась в училище музыкальном, хотя мои родители мечтали, чтобы я стала нормальным человеком. А не вот это все. Ну что это за профессия? Полуфабрикант какой-то, понимаете? Ты неуч. Ни диплома, ни образования. Ну кто ты такая вообще? Иди, учись. Родители-то меня пристроили в мединститут, папа был председателем колхоза. А я терпеть это не могла, потому что нас перед первой сессией отправляли дежурить на ночь. Я один раз увидела операцию в ночное дежурство и в обморок упала", - рассказала прославленная артистка.

Однако благодаря здоровому упрямству и решительности Надежда Бабкина сумела не только приехать в Москву из Астрахани, закрепиться в столице, но и поступить в музучилище и устроиться на подработку. Будущая звезда народной песни не сомневалась, что ее ждет успех.