Жителя Севастополя за подготовку теракта приговорили к 17 годам лишения свободы

Суд в Севастополе вынес приговор местному жителю, обвиняемому в подготовке теракта. Злоумышленник планировал убийство офицера Черноморского флота. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы, а также штрафу в 300 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю, уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя было направлено в Южный окружной военный суд в ноябре. Следствие установило, что Игорь Судиловский по заданию военной разведки Украины готовился подорвать офицера Черноморского флота.

Как выяснилось, Судиловский в феврале получил радиоуправляемое самодельное взрывное устройство и хранил его у себя дома. В марте он установил бомбу на газовой трубе у подъезда здания, в котором проживает офицер. В этот момент он был задержан силовиками, передает ТВЦ.