Сырский подтвердил отступление ВСУ в Курской области

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский опроверг наличие угрозы окружения в Курской области. Ситуация полностью контролируется подразделениями Вооруженных сил Украины, приводит слова украинского генерала Telegram Генштаба ВСУ.

В то же время, Сырский фактически подтвердил факт отступления украинских войск. По его словам, подразделения "осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны".

Тем временем как российские, так и украинские источники сообщают об обрушении обороны ВСУ в Курской области. Публикуемые в соцсетях видео свидетельствуют о паническом бегстве украинских военных. А в районе Суджи большое число боевиков оказались в котле.