Мишустин рассказал о переобучении востребованным профессиям в рамках нацпроекта "Кадры"

Реализацию переобучения востребованным профессиям в рамках нацпроекта "Кадры" глава кабмина Михаил Мишустин обсудил на оперативном совещании с заместителями.

Специальные курсы смогут пройти россияне старше 50 лет и те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, а также ветераны СВО и ряд других категорий граждан. Они смогут повысить квалификацию и приобрести навыки по специальностям, на которые есть спрос в экономике.

Ежегодно такую подготовку при поддержке государства смогут проходить более 100 тысяч человек. Еще одна тема - индексация социальных пенсий.