Мария Шукшина рассказала о катастрофе в кино и на эстраде

Мария Шукшина появилась на кинофестивале "Черноречье Фест" в Дзержинске. Актриса высказалась о нынешнем состоянии кино, телевидения и эстрады. Наследница писателя и актера Василия Шукшина выдвинула мнение, что ситуация оставляет желать лучшего. В частности, по словам актрисы, "бесконечные ремейки старых шедевров" это пример того, как паразитируют на классике нашего кино, а национальных героев "просто убили".

Актриса вспомнила и привела в качестве примеров такие легендарные ленты как Чапаев", "Александр Невский", "Минин и Пожарский". По ее мнению, в этих фильмах проявлялось "величие нации". Да и критерии оценок на фестивалях когда-то давно были совершенно другие.

Она отметила, что тогда ценились "идейно-художественная суть произведения, смысловая ценность, сложный психологизм, не говоря уже о воспитательной сущности". Однако сейчас, высказала мысль Мария Шукшина, кинематограф потерял все эти функции.

"Все происходящее сегодня и в кино, и на телевидении, и на эстраде — это просто катастрофа. Но надежда на лучшее, как известно, умирает последней", - приводит слова актрисы "Мир новостей".