Собянин сообщил о массовой атаке беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в серии постов в Telegram о массовой атаке БПЛА на столицу.

Согласно сообщениям главы города, общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников составило 69.

"Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте", - говорится в посте мэра, опубликованном в 7:05.

Известно, что в результате падения обломков беспилотника была повреждена кровля дома на Домодедовской улице. Информации о пострадавших пока нет.