Минобороны представило новых героев спецоперации.

Рядовой Раиль Сайгафаров, поддерживая передовые отряды, огнем из пулемета уничтожил позиции радикалов, дав возможность штурмовикам взять вражеский опорник. А после – разгромил группу диверсантов ВСУ. Большая часть боевиков была ликвидирована, остальные бежали, бросив убитых и раненых.

Старшина Лариса Яндарбиева во время артобстрела медпункта оперативно организовала эвакуацию раненых в безопасное место. А затем вместе с подчиненными вывезла уцелевшее оборудование и лекарства. Жизни российских военнослужащих и медиков были сохранены.