Российские вооруженные силы наносят удары по тылам ВСУ. Поступают сообщения о взрывах в Киевской области, в порту Одессы горит склад. Воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины.

Тем временем в зоне СВО российская армия продолжает наступательные действия на всех основных участках фронта.

Минобороны показало боевую работу расчетов РСЗО "Ураган" группировки "Запад". Шквальным огнем наши артиллеристы уничтожили командный пункт, вооружение и боевиков ВСУ. Корректировка ударов велась с помощью беспилотников, они же в режиме реального времени передавали результаты атаки. Действовали "Ураганы" с ювелирной точностью на расстоянии до 30 километров от вражеских позиций. Дополнительные снаряды не потребовались.