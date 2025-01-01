Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию на встречу с наследным принцем

Владимир Зеленский прилетел в Джидду в Саудовской Аравии, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Встреча состоится накануне важных переговоров между официальными лицами Украины и США.

Как пишет британская The Guardian, встречи пройдут в то время, когда Украину теснят на поле боя и за его пределами. Дональд Трамп пытался заставить Зеленского согласиться на сделку по прекращению войны с Россией. Издание напоминает, что на прошлой неделе президент США усилил давление, прекратив важную военную помощь и обмен разведданными. Правительство Бен Салмана играет посредническую роль между Украиной и Россией.

Во вторник украинская делегация во главе с Андреем Ермаком, главой администрации Зеленского, встретится с госсекретарем США Марко Рубио и другими высокопоставленными чиновниками Белого дома. Это будет первая официальная встреча после скандального спора в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом.