Аллегрова получила орден от Путина

Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что российская певица получила орден за "вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Ирина Аллегрова редкий гость на сцене. Она почти не выступает на "сборниках", а "сольник" у нее был семь лет назад. Свой путь на большую сцену она начинала в 70-е в оркестре Леонида Утесова. Пела в культовых группах "Факел" и "Электроклуб". В 80-е выступала с Людмилой Сенчиной и Игорем Тальковым. Но пик популярности пришёлся на 90-е годы. Всенародную известность Аллегровой принесли песни, написанные для неё Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Аллегрова - обладатель музыкальных премий. На её счету 16 сольных альбомов, последний из которых вышел как раз к ее 70-летнию.