"Глубоко несчастный человек": Довлатова пожалела сына Прилучного и Муцениеце

С августа прошлого года сын Тимофей не живет с актрисой Агатой Муцениеце, хотя после ее развода с Павлом Прилучным мальчик остался с матерью вместе со своей младшей сестрой Мией. Наследник актеров проводил время с отцом, да так с ним до сих пор и живет, хотя недавно суд вынес решение в пользу актрисы. Прилучный и его вторая супруга Зепюр Брутян то и дело публикуют в своих социальных сетях идиллические семейные фотографии и видеозаписи, намекающие, что Тимофей по матери не скучает. В свою очередь, Агата Муцениеце недавно сообщила, что случайно встретилась с сыном, и эта встреча прошла неприятно.

Многодетная мать, радиоведущая, актриса Алла Довлатова прокомментировала сложную ситуацию артистов. По ее мнению, Тимофей мог и без якобы настраиваний со стороны принять решение жить с отцом. Более того, предположила артистка, не исключено, что ситуацию могла ухудшить сама Агата Муцениеце, сообщает "Мир новостей".

"Если ребенок отказывается жить с матерью, то это значит, что мать вела себя как-то неправильно по отношению к ребенку и к его отцу. Может, все дело как раз в том, что лилась грязь на отца, которого он любит и уважает?" - задала риторический вопрос Довлатова.

Она напомнила, что у нее четверо детей, поэтому есть "определенный опыт". Алла развила мысль:

"Я думаю, что если мальчику сказать что-то нехорошее про его отца, то он в силу своего подросткового максимализма может отказаться от общения с матерью. Особенно если для этого мальчика отец - эталон мужчины. Но, конечно, отказ от матери - тоже свидетельство того, что произошел слом в психике. То есть очевидно, что растет глубоко несчастный человек. И я думаю, что с ребенком обязательно должны поработать психологи".