Депутат Делягин: Трамп видит в Украине актив и хочет забрать его себе

Есть ли у Дональда Трампа стратегия разрешения конфликта на Украине? Или все его шаги - лишь импровизация? Какие цели преследуют США, пытаясь выступить в роли миротворца? Почему смена курса в Вашингтоне вызвала резкое неприятие лидеров ведущих европейских стран?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Украина - это актив. Сейчас он принадлежит англичанам. Задача Трампа - этот актив забрать себе и не дать его Европе, потому что Европа должна платить и сдохнуть. Это даже не стратегия. Это - приоритеты. Поговорил с Зеленским - не получилось. Тот сказал: "Я - собственность Англии, и если я слишком много скажу про дипломатию, меня пристрелят", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео