В Курском приграничье наши подразделения продолжают активно теснить врага.

Круглосуточно помощь передовым отрядам оказывает авиация. Экипаж вертолета Ка-52М ночью нанес ракетный удар по бронетехнике и скоплению противника в лесополосе. "Аллигатор" уничтожил и огневые точки ВСУ.

За последние несколько дней в Курской области освобождены более десяти населенных пунктов. Минобороны опубликовало кадры штурма тульскими десантниками Лебедевки. Наземные подразделения 51-го гвардейского полка действовали совместно с авиацией, ударными беспилотниками и артиллерией. Российский триколор и флаг ВДВ появились в самом центре села - на мемориале Победы в Великой Отечественной войне.

А так освобождали Старую Сорочину мотострелки 22-го полка группировки "Север" - бойцы показывают десятки единиц разбитой вражеской техники. Сейчас они продолжили наступление и шаг за шагом выбивают противника с нашей территории.