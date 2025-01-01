Взрывы прогремели на борту столкнувшегося с контейнеровозом танкера в Северном море

Взрывы прогремели на борту танкера Stena Immaculate после столкновения с контейнеровозом Solong. Инцидент произошел у побережья Великобритании, сообщили в судоходной компании Crowley.

Об аварии стало известно примерно в 13:00 мск. В сообщении компании уточняется: находясь на якорной стоянке в районе Халла, Великобритания, танкер Stena Immaculate столкнулся с контейнеровозом Solong. В результате столкновения получило повреждения грузовое хранилище с топливом Jet-A1. Это привело к его разливу и возгоранию.

Как сообщает The Guardian, все 37 моряков, которые находились на борту двух судов, спасены. Госпитализация понадобилась лишь одному человеку. К операции по спасению привлекались самолет и вертолет береговой охраны, а также суда, имеющие приспособления для тушения пожара.