Извинения Сарика Андреасяна обернулись новым скандалом

Шумиха вокруг Сарика Андреасяна возникла на днях после того, как на лекции в одном из киноколледжей Москвы режиссер в ответ на вопросы студентов эмоционально заявил, что "ненавидит Тарковского", а авторские кино назвал маргинальным. Под смех и аплодисменты учеников он покинул аудиторию.

В результате скандала председатель “Справедливой России“ Сергей Миронов призвал Счетную палату и прокуратуру проверить выделение государственного бюджета на работу режиссера Сарика Андреасяна, а продюсер Николай Картозия объявил, что на телеканале "Пятница!" стартуют дни фильмов Андрея Тарковского.

Меж тем опальный режиссер на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" извинился перед студентами киноколледжа за тон общения, однако слова о Тарковском забирать назад не стал.

"Извиняюсь ли я за свое мнение? Конечно, нет. Я не люблю фильмы Тарковского, а еще я ненавижу лук. И, возможно, сейчас любители лука нападут на меня с травлей", - не без иронии написал режиссер.

Кроме того, Андреасян не преминул сообщить, что с его курса в киношколе только он состоялся как продюсер и режиссер, и снова пнул старую кинематографическую школу.

"Кроме оскорблений в мой адрес, мой гнев был вызван тем, что за десятки лет эта система по-прежнему безнадежно ведет студентов в пропасть. Хотите, чтобы мы всю жизнь с открытым ртом догоняли мировой кинематограф? Тогда продолжайте обучать студентов устаревшим формам кинематографа", - заявил Сарик.

Интересно, что возможность комментирования своей публикации он по какой-то причине отключил. Однако в Сети многие пользователи с возмущением восприняли слова режиссера. Разразился новый скандал.

Комментаторы раскритиковали Андреасяна за то, как он относится к "прославленной" старой кинематографической школе, и заявили, что тот не добился "и толики" того, что смогли достичь Тарковский, Бергман, Кубрик, Антониони, поэтому якобы у него нет права такое писать о "великом мировом" кинематографе.