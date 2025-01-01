Корабли ВМС Китая и России вошли в Персидский залив

Корабли Военно-морских сил России и Китая вошли в воды Персидского залива. В северной части Индийского океана пройдут их совместные учения с ВМС армии и Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Как уточнило иранское госагентство IRNA, седьмые по счету совместные маневры называются "Пояс морской безопасности 2025". В них примут участие наблюдатели из Азербайджана, ЮАР, Пакистана, Катара, Ирака, Омана, Казахстана, ОАЭ и Шри-Ланки, передает ТАСС.

В числе крупных иранских кораблей, которые примут участие в учениях - эсминцы "Джамаран", "Альванд", "Баяндер" и фрегаты "Низэ", "Генаве", "Найбанд" и "Бахреган". Иранское агентство также называет военные корабли КСИР - "Шахид Сейед Ширази", фрегат "Шахид Махмуди" и фрегат "Шахид Рухи".