Зеленский лично обратился к Трампу

Владимир Зеленский послал Дональду Трампу письмо с извинениями после их стычки в Белом доме. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире канала Fox News.

Отметим, что до сих пор было известно только о публичном сообщении Зеленского, где он выражал "сожаление" (но не извинения) за инцидент в Овальном кабинете. Но, исходя из слов Уиткоффа, было еще и непубличное обращение.

Напомним, США прекратили поставки военной помощи Украине после перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме. Американский лидер был настолько оскорблен поведением коллеги во время переговоров, что попросил его немедленно удалиться.

Новая встреча США с украинской делегацией может состояться завтра, 11 марта, в Саудовской Аравии. Трамп надеется, что эти переговоры приведут к положительным результатам.

Интересно, что на этой встрече не будет присутствовать Владимир Зеленский. Украинский лидер намеревается прибыть в Саудовскую Аравию перед переговорами Украины и США. Зеленский хочет встретиться с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салман Аль Саудом.