Вдова актера Алексея Баталова ослепла

В Сети распространилась информация, что после смерти актера Алексея Баталова его вдова Гитана Леонтенко и дочь Мария переживают сложные времена. Якобы их дом в Переделкине разваливается, а помочь некому. Отметим, что вдове Баталова в этом году исполняется 90 лет, а Марии, у которой при рождении был диагностирован ДЦП, в январе исполнилось 57 лет — всю жизнь она прикована к инвалидному креслу, однако умудряется работать за компьютером и даже написала не одну книгу.

Журналисты связались с вдовой Алексей Баталова, чтобы узнать, что же на самом деле происходит с ней и ее дочкой. Гитана Леонтенко призналась, что ее здоровье оставляет желать лучшего - она ослепла, однако женщина не настроена падать духом.

"С жилищными условиями у меня все хорошо, я живу в своей квартире в центре Москвы. Плохо со здоровьем. У меня от нервов отказало зрение. Вы представляете, я такая здоровая, а ни зги не вижу. Что-то, конечно, я делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть. Но вы не подумайте, я в помощи не нуждаюсь, сама готова всем помочь! У нас в стране женщины сильные, крепкие. И я такая. Мой муж всегда всех учил — надо помогать. Как дочка Маша? Она написала книгу, у нее также все хорошо. Ей помогает сиделка, которую мы наняли", - не теряет оптимизма вдова Баталова в беседе с aif.ru.

Напомним, Алексей Баталов и Гитана Леонтенко прожили вместе 54 года. Артистка цирка стала его второй женой. Согласно некоторым данным, прославленный актер оставил после себя три квартиры, мастерскую и около восьми миллионов рублей на банковском счете.