Мошенники снова попытались нажиться на Ларисе Долиной

Летом прошлого года Лариса Долина оказалась в центре скандала. В результате хитроумной аферы прославленная артистка лишилась квартиры в центре Москвы и сотни миллионов рублей. Телефонные мошенники "обрабатывали" артистку месяцами. Сейчас полным ходом идет расследование.

Тем не менее, Лариса Долина продолжает жить в той самой элитной квартире, которую продала под давлением злоумышленников, а также много работает, чтобы поправить свое финансовое положение. А теперь артистка вышла на связь с важным обращением. В своем официальном телеграм-канале известная певица опровергла информацию о том, что якобы просит финансовой помощи. Лариса Долина подчеркнула, что это новый обман мошенников.

"Я в порядке. Я выживу. Я бы никогда в жизни не написала бы ничего подобного", - категорично заявила артистка.

Также она опровергла новости о том, что якобы у нее проблемы со здоровьем. Лариса Долина уверила многочисленных поклонников, что с ней все в порядке. В настоящий момент она находится в гастрольном туре. Певица сообщила, что собирается петь в Кирове, а дальше у нее в расписании концерты в Перми, Ижевске и Набережных Челнах.

В заключение Лариса Долина призвала не поддаваться манипуляциям мошенников и с большой осторожностью относиться или сразу удалять сомнительные сообщения.